Левандовски: я не машина, а человек. У меня тоже бывают плохие дни

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски поделился впечатлениями от пребывания в каталонском клубе, рассказал о сути форвардов, а также о работе над собой.
«Я очень рад, что попал в этот замечательный клуб. Люди верят в меня, я испытываю прекрасные эмоции. Я уверен, что оказался в нужном месте в нужное время.
Я стараюсь делать всё возможное во всех областях и стараюсь делать то, чего раньше не делал. Я всегда жажду голов. У меня нет сверхспособностей, я не думаю, что можно родиться с чем-то подобным, хотя у вас может быть природный талант. Инстинкт никогда не приобретается. Я стараюсь визуализировать вещи заранее.
Негативные эмоции могут остановить нас на пути. Вы должны проделать настоящую умственную работу, чтобы делать то, что необходимо, независимо от того, что происходит. Однако я не машина, а человек. У меня тоже бывают плохие дни», — приводит слова Левандовского L'Equipe.
«Барселона» дома разгромила «Атлетик»:
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
- 26 октября 2022
-
19:57
-
19:56
-
19:39
-
19:30
-
19:30
-
19:10
-
19:03
-
18:58
-
18:56
-
18:50
-
18:41
-
18:31
-
18:29
-
18:20
-
18:13
-
18:02
-
17:54
-
17:53
-
17:41
-
17:36
-
17:34
-
17:25
-
17:25
-
17:19
-
16:59
-
16:55
-
16:49
-
16:42
-
16:41
-
16:20
-
16:16
-
16:00
-
15:50
-
15:43
-
15:21