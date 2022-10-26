Левандовски: я не машина, а человек. У меня тоже бывают плохие дни

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски поделился впечатлениями от пребывания в каталонском клубе, рассказал о сути форвардов, а также о работе над собой.

«Я очень рад, что попал в этот замечательный клуб. Люди верят в меня, я испытываю прекрасные эмоции. Я уверен, что оказался в нужном месте в нужное время.

Я стараюсь делать всё возможное во всех областях и стараюсь делать то, чего раньше не делал. Я всегда жажду голов. У меня нет сверхспособностей, я не думаю, что можно родиться с чем-то подобным, хотя у вас может быть природный талант. Инстинкт никогда не приобретается. Я стараюсь визуализировать вещи заранее.

Негативные эмоции могут остановить нас на пути. Вы должны проделать настоящую умственную работу, чтобы делать то, что необходимо, независимо от того, что происходит. Однако я не машина, а человек. У меня тоже бывают плохие дни», — приводит слова Левандовского L'Equipe.

«Барселона» дома разгромила «Атлетик»:

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