Малафеев: Анюков — один из самых сильных футболистов, с кем мне приходилось играть

Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал слова Романа Широкова о том, что крайний защитник Александр Анюков играл лучше, чем футболист ЦСКА Марио Фернандес, а также выразил собственное мнение о своём бывшем одноклубнике.

«Широков сказал, что Анюков в лучшие годы был сильнее Марио Фернандеса? Саша Анюков — очень сильный футболист. Один из самых сильных, с кем мне приходилось играть. Не буду высказываться, кто из них сильнее или лучше. Но мы с Сашей провели долгие годы в одной команде — при этом добились больших результатов. Своё предпочтение отдам ему», — сказал Малафеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Новость по теме Широков: Марио Фернандес в подмётки Анюкову не годится. В сборной не нужны бразильцы

Смолов забил 100-й гол в РПЛ! Кому это ещё удалось: