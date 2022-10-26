Малафеев: Анюков — один из самых сильных футболистов, с кем мне приходилось играть
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Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал слова Романа Широкова о том, что крайний защитник Александр Анюков играл лучше, чем футболист ЦСКА Марио Фернандес, а также выразил собственное мнение о своём бывшем одноклубнике.
«Широков сказал, что Анюков в лучшие годы был сильнее Марио Фернандеса? Саша Анюков — очень сильный футболист. Один из самых сильных, с кем мне приходилось играть. Не буду высказываться, кто из них сильнее или лучше. Но мы с Сашей провели долгие годы в одной команде — при этом добились больших результатов. Своё предпочтение отдам ему», — сказал Малафеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
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