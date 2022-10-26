Юран: России не нужно останавливаться на одной Боснии. Есть азиатские и латинские страны
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Известный тренер Сергей Юран, ранее возглавлявший «Химки», предположил, с кем бы могла сыграть сборная России в ближайшее время.
«Сборной России не нужно останавливаться на одной Боснии. Есть много азиатских и латинских стран. Надо договариваться и решать вопросы. Думаю, товарищеские матчи будут», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Напомним, ФИФА отстранила сборную России от жеребьёвки чемпионата Европы 2024 года, а также исключила из Лиги наций. Российские клубы временно не принимают участия в еврокубках. В последнем матче Россия оказалась сильнее соперников из Киргизии (2:1). Голы в составе команды Валерия Карпина на свой счёт записали Александр Соболев и Даниил Уткин.
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