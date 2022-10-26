Фати может покинуть «Барселону» из-за недостатка игрового времени

Атакующий полузащитник «Барселоны» Ансу Фати может покинуть испанский клуб. Как сообщает Radioestadio Noche на своей странице в социальных сетях, агент футболиста, Хорхе Мендес, пригрозил руководству каталонцев, что добьётся перехода его клиента в другой клуб, если Фати не начнёт получать больше времени на поле.

Своё соглашение с «Барселоной» футболист переподписал летом прошлого года. Согласно этому контракту, Фати останется в клубе до 2027 года. Также у сине-гранатовых есть возможность продлить договор ещё на два года.

В нынешнем сезоне Фати в основном начинал матчи на скамейке запасных, а с первых минут выходил лишь в трёх встречах. Всего Ансу принял участие в 15 играх, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи.

3:0. Фати («Барселона») заталкивает мяч в ворота:

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