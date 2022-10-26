Фати может покинуть «Барселону» из-за недостатка игрового времени

Атакующий полузащитник «Барселоны» Ансу Фати может покинуть испанский клуб. Как сообщает Radioestadio Noche на своей странице в социальных сетях, агент футболиста, Хорхе Мендес, пригрозил руководству каталонцев, что добьётся перехода его клиента в другой клуб, если Фати не начнёт получать больше времени на поле.
Своё соглашение с «Барселоной» футболист переподписал летом прошлого года. Согласно этому контракту, Фати останется в клубе до 2027 года. Также у сине-гранатовых есть возможность продлить договор ещё на два года.
В нынешнем сезоне Фати в основном начинал матчи на скамейке запасных, а с первых минут выходил лишь в трёх встречах. Всего Ансу принял участие в 15 играх, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи.
3:0. Фати («Барселона») заталкивает мяч в ворота:
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
- 26 октября 2022
-
19:58
-
19:57
-
19:56
-
19:39
-
19:30
-
19:30
-
19:10
-
19:03
-
18:58
-
18:56
-
18:50
-
18:41
-
18:31
-
18:29
-
18:20
-
18:13
-
18:02
-
17:54
-
17:53
-
17:41
-
17:36
-
17:34
-
17:25
-
17:25
-
17:19
-
16:59
-
16:55
-
16:49
-
16:42
-
16:41
-
16:20
-
16:16
-
16:00
-
15:50
-
15:43