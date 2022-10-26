Александр Мостовой: Россия может сыграть ответный матч с Киргизией. Но какой интерес?

Бывший российский полузащитник «Сельты» Александр Мостовой предположил, с кем бы могла сыграть сборная России в ближайшее время.

«Россия может сыграть ответный матч с Киргизией. Можно ещё с Беларусью. Когда играли с киргизами, я игру не смотрел, потому что было неинтересно. Сейчас я тоже большого смысла не вижу. Ясно, что играть можно, но какой интерес?» — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, ФИФА отстранила сборную России от жеребьёвки чемпионата Европы 2024 года, а также исключила из Лиги наций. Российские клубы временно не принимают участия в еврокубках. В последнем матче Россия оказалась сильнее соперников из Киргизии (2:1). Голы в составе команды Валерия Карпина на свой счёт записали Александр Соболев и Даниил Уткин.