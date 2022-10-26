«Возвращаюсь с тем же отношением к делу». Роналду выложил фото с тренировки
Поделиться
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в одной из социальных сетей выложил фотографию с тренировки. Ранее португалец был отстранён от тренировок с основой «Красных дьяволов».
«Возвращаюсь с тем же настроем и отношением к делу. Вхожу в прежний график», — подписал кадр футболист.
Игрок был отстранён от тренировок с основным составом «Манчестер Юнайтед» и пропустил встречу с «Челси» в АПЛ (2:2) после того, как отказался выходить на замену в матче с «Тоттенхэмом» (2:0). Форвард попал в заявку на матч Лиги Европы с «Шерифом».
Матч Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Шерифом» пройдёт завтра, 27 октября, начало встречи запланировано на 22:00 мск.
Самые быстрые хет-трики Лиги чемпионов:
Комментарии
- 26 октября 2022
-
21:26
-
21:17
-
21:17
-
21:02
-
20:52
-
20:48
-
20:39
-
20:39
-
20:30
-
19:58
-
19:57
-
19:56
-
19:39
-
19:30
-
19:30
-
19:10
-
19:03
-
18:58
-
18:56
-
18:50
-
18:41
-
18:31
-
18:29
-
18:20
-
18:13
-
18:02
-
17:54
-
17:53
-
17:41
-
17:36
-
17:34
-
17:25
-
17:25
-
17:19
-
16:59
Партнерский контент