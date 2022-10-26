«Возвращаюсь с тем же отношением к делу». Роналду выложил фото с тренировки

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в одной из социальных сетей выложил фотографию с тренировки. Ранее португалец был отстранён от тренировок с основой «Красных дьяволов».

«Возвращаюсь с тем же настроем и отношением к делу. Вхожу в прежний график», — подписал кадр футболист.

Игрок был отстранён от тренировок с основным составом «Манчестер Юнайтед» и пропустил встречу с «Челси» в АПЛ (2:2) после того, как отказался выходить на замену в матче с «Тоттенхэмом» (2:0). Форвард попал в заявку на матч Лиги Европы с «Шерифом».



Матч Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Шерифом» пройдёт завтра, 27 октября, начало встречи запланировано на 22:00 мск.

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