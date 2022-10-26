«Барселона» и «Бавария» огласили стартовые составы на матч Лиги чемпионов

Сегодня, 26 октября, состоится матч в рамках 5-го тура Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Баварией». Команды будут играть на стадионе «Камп Ноу». Встреча начнётся в 22:00 мск.

Команды огласили стартовые составы на матч:

«Барселона»: Марк-Андре тер Штеген, Эктор Бельерин, Жюль Кунде, Маркос Алонсо, Алекс Бальде, Франк Кессье, Серхио Бускетс, Френки де Йонг, Педри, Усман Дембеле, Роберт Левандовски.

«Бавария»: Свен Ульрайх, Нуссайр Мазрауи, Деотшанкюль Юпамекано, Маттейс де Лигт, Альфонсо Дэвис, Йозуа Киммих, Леон Горецка, Серж Гнабри, Джамал Мусиала, Садио Мане, Эрик Шупо-Мотинг.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. После четырёх туров мюнхенцы лидируют в квартете C (12), каталонцы — на третьем месте (4).