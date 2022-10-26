Кварацхелия не выйдет в стартовом составе в матче «Наполи» и «Рейнджерс»

Сегодня, 26 октября, состоится матч в рамках 5-го тура Лиги чемпионов между «Наполи» и «Рейнджерс». Команды будут играть на стадионе «Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло)». Встреча начнётся в 22:00 мск.



Команды огласили стартовые составы на матч:



«Наполи»: Алекс Мерет, Джованни Ди Лоренцо, Лео Эстигор, Ким Мин Джэ, Мариу Руй, Тангай Н'Домбеле, Станислав Лоботка, Элиф Элмас, Маттео Политано, Джованни Симеоне, Джакомо Распадори.

«Рейнджерс»: Аллан Макгрегор, Джеймс Тавернье, Леон Кинг, Бен Дэвис, Рыдван Йылмаз, Джон Ландстрем,

Джеймс Сэндс, Скотт Райт, Малик Тилльман, Райан Кент, Альфредо Морелос.

Полузащитник команды Лучано Спаллетти Хвича Кварацхелия остался на скамейке запасных.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. После четырёх туров неаполитанцы лидируют в квартете A (12), шотландцы — на последнем месте (0).