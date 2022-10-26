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Матч «Спартак» — «Химки» — лучший в 14-м туре РПЛ по версии читателей «Чемпионата»

Матч «Спартак» — «Химки» — лучший в 14-м туре РПЛ по версии читателей «Чемпионата»
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Встреча Российской Премьер-Лиги между московским «Спартаком» и подмосковными «Химками» (5:0) признана лучшей игрой 14-го тура по версии читателей «Чемпионата».

Голосование прошло на странице «Чемпионата» во «ВКонтакте».

В прошедшей игре в составе «Спартака» дубль сделал ямайский форвард Шамар Николсон, также отличились полузащитник Михаил Игнатов, форвард Павел Мелёшин (первый гол за красно-белых в РПЛ) и защитник Павел Маслов (первый гол за клуб). «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 29 очков после 14 встреч. «Химки» — на предпоследнем, 15-м месте, заработав девять очков.

В следующем туре красно-белые примут дома «Торпедо» (30 октября), «Химки» сыграют в гостях с московским «Динамо» (29 октября).

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