Анри: если бы у «Барсы» был другой тренер, который пытался разобраться, вулкан бы извергся
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Бывший нападающий «Барселоны» Тьерри Анри поддержал главного тренера каталонского клуба Хави, с которым они вместе играли за сине-гранатовых.
«Если бы у «Барселоны» прямо сейчас был другой тренер, который пытался бы разобраться с тем, что происходит… вулкан бы извергся. Посмотрите, они вторые в чемпионате Испании. Мы все знаем, что Левандовски должен был забивать в первом матче с «Баварией», – приводит слова Анри ESPN.
«Барселона» лишилась шансов на попадание в плей-офф Лиги чемпионов после победы «Интера» над «Викторией Пльзень» (4:0) в рамках 5-го тура группового этапа. Итальянский клуб набрал 10 очков и не опустится ниже второго места. Сине-гранатовые же сыграют с «Баварией» у себя дома. Встреча начнётся в 22:00 по московскому времени.
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