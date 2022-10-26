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Анри: если бы у «Барсы» был другой тренер, который пытался разобраться, вулкан бы извергся

Анри: если бы у «Барсы» был другой тренер, который пытался разобраться, вулкан бы извергся
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Бывший нападающий «Барселоны» Тьерри Анри поддержал главного тренера каталонского клуба Хави, с которым они вместе играли за сине-гранатовых.

«Если бы у «Барселоны» прямо сейчас был другой тренер, который пытался бы разобраться с тем, что происходит… вулкан бы извергся. Посмотрите, они вторые в чемпионате Испании. Мы все знаем, что Левандовски должен был забивать в первом матче с «Баварией», – приводит слова Анри ESPN.

«Барселона» лишилась шансов на попадание в плей-офф Лиги чемпионов после победы «Интера» над «Викторией Пльзень» (4:0) в рамках 5-го тура группового этапа. Итальянский клуб набрал 10 очков и не опустится ниже второго места. Сине-гранатовые же сыграют с «Баварией» у себя дома. Встреча начнётся в 22:00 по московскому времени.

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