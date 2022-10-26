«Барселона» — «Бавария»: гости открыли счёт

Сегодня, 26 октября, проходит матч в рамках 5-го тура Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Баварией». Команды играют на стадионе «Камп Ноу».

Гости открыли счёт в матче. На 10-й минуте отличился Садио Мане. Со своей половины поля Серж Гнабри вырезал передачу вперёд на Мане — Эктор Бельерин упустил сенегальского нападающего, в результате чего Садио выбежал один на один с Марком-Андре тер Штегеном и отправил мяч в ворота.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. После четырёх туров мюнхенцы лидируют в квартете C (12), каталонцы — на третьем месте (4). Команда Хави лишилась возможности выйти в плей-офф Лиги чемпионов, «Бавария» и «Интер» гарантировали себе участие в 1/8 финала соревнования.