Футболист «Ахмата» раскрыл, о чём при плохой игре говорит руководство клуба в раздевалке

Полузащитник «Ахмата» Иван Олейников рассказал, что при плохой игре команды говорит руководство грозненского клуба в раздевалке.



«Ахмат» – команда с духом, которая будет биться все 90 минут. Нужно быть готовым, что здесь нельзя выйти спустя рукава и играть, как хочется. С тебя всегда спросят – нужно это понимать.



Если у команды не идёт матч, в раздевалку может зайти руководство и сказать, что мы показываем не тот футбол. Говорят, что это игра не «Ахмата», а непонятно какой команды. За счёт этих слов мы настраиваемся и выходим на второй тайм с другим настроением! Если это происходит до игры, мы заряжены и бьёмся за каждый метр поля», — сказал Олейников в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Валентине Сивкович.



Полностью интервью с Иваном Олейниковым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.