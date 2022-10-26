Футболист «Ахмата» раскрыл, о чём при плохой игре говорит руководство клуба в раздевалке

Полузащитник «Ахмата» Иван Олейников рассказал, что при плохой игре команды говорит руководство грозненского клуба в раздевалке.
«Ахмат» – команда с духом, которая будет биться все 90 минут. Нужно быть готовым, что здесь нельзя выйти спустя рукава и играть, как хочется. С тебя всегда спросят – нужно это понимать.
Если у команды не идёт матч, в раздевалку может зайти руководство и сказать, что мы показываем не тот футбол. Говорят, что это игра не «Ахмата», а непонятно какой команды. За счёт этих слов мы настраиваемся и выходим на второй тайм с другим настроением! Если это происходит до игры, мы заряжены и бьёмся за каждый метр поля», — сказал Олейников в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Валентине Сивкович.
Полностью интервью с Иваном Олейниковым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
- 26 октября 2022
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