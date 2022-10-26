Игрок «Ахмата» Олейников: в ЦСКА всегда восхищался Дзагоевым — очень высокий уровень паса

Полузащитник «Ахмата» Иван Олейников рассказал, как восхищался игрой бывшего игрока ЦСКА Алана Дзагоева, а также поделился мнением о том, как травмы повлияли на карьеру экс-армейца.

«Всегда восхищался Дзагоевым. Было видно его футбольное мышление. У Алана очень высокий уровень паса. Бывало, ты не побежишь в зону, которую увидит Дзагоев и отдаст пас, потому что подумал по-другому. Понятно, прилетало. Иногда я просто не успевал сообразить и подумать так же. У Дзагоева был очень маленький процент брака. Всегда считал его игроком высочайшего класса. К сожалению, травмы Алана чуть скомкали его карьеру, но это футбол. Травмы непредсказуемы. Никогда не знаешь, что с тобой произойдёт», — сказал Олейников в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Валентине Сивкович.

Полностью интервью с Иваном Олейниковым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.