Джованни Симеоне стал вторым аргентинцем, забившим 4 гола в своих первых 4 матчах ЛЧ

Полузащитник «Наполи» Джованни Симеоне повторил рекорд, ранее принадлежавший его отцу Диего, ныне возглавляющему мадридский «Атлетико». Как сообщает статистический портал Opta Sport, игрок неаполитанцев стал вторым аргентинцем в истории, кто смог забить четыре гола в своих первых четырёх матчах в Лиге чемпионов.

Этого события удалось добиться в матче 5-го тура группового этапа турнира, в котором «Наполи» на своём поле принимает шотландский «Рейнджерс». Симеоне в этой встрече сумел оформить дубль за первые 16 минут матча.

Ранее Джованни забивал в 1-м туре в матче с «Ливерпулем» (4:1), а также отличился в ворота амстердамского «Аякса» (6:1). Также на счету полузащитника два мяча в шести встречах в рамках итальянской Серии А.

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