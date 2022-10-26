«Барселона» — «Бавария»: гости довели счёт до разгромного, однако гол отменили
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Сегодня, 26 октября, проходит матч в рамках 5-го тура Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Баварией». Команды играют на стадионе «Камп Ноу».
Гости довели счёт до разгромного, однако гол отменили после просмотра видеоповтора из-за офсайда. Серж Гнабри получил мяч в штрафной и обводящим ударом мимо Алекса Бальде направил мяч в дальний угол. В игру вмешался VAR, который зафиксировал, что Гнабри находился в офсайде в момент гола.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. После четырёх туров мюнхенцы лидируют в квартете C (12), каталонцы — на третьем месте (4). Команда Хави лишилась возможности выйти в плей-офф Лиги чемпионов, «Бавария» и «Интер» гарантировали себе участие в 1/8 финала соревнования.
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