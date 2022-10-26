Директор «Барсы»: в Мюнхене мы не заслужили поражения, в Милане было непонятное судейство

Директор «Барселоны» Матеу Алемани прокомментировал вылет каталонского клуба из Лиги чемпионов после победы «Интера» над «Викторией Пльзень» (4:0), лишившей сине-гранатовых шанса на выход в плей-офф.
«Это не имеет смысла. В матче в Мюнхене [с «Баварией»] мы не заслуживали поражения, в Милане [в игре с «Интером»] было непонятное судейство. Мы понимаем, что судьи ошибаются, но делать это, сидя у экрана, бессмысленно. Эти матчи определяют исход группового этапа.
Мы ожидали [вылета]. Таковы обстоятельства, они перевернули всё с ног на голову. Мы могли посвятить много времени анализу ситуаций, которые привели нас к этому. Теперь нужно учиться, у нас впереди ещё много матчей», – приводит слова Алемани Cadena SER.
Девушка оставила свой телефон игроку «Барселоны» Гави:
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