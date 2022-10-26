Нуньес забил в четвёртом матче «Ливерпуля» подряд, в котором выходил в стартовом составе

В эти минуты в Амстердаме на стадионе «Йохан Круифф Арена» проходит матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором местный «Аякс» принимает «Ливерпуль». На 77-й минуте встречи гости ведут со счётом 3:0.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
На 49-й минуте гол забил уругвайский нападающий «Ливерпуля» Дарвин Нуньес. 23-летний форвард отличился в четвёртом матче подряд, где выходил в стартовом составе. Ранее он забивал в Лиге чемпионов «Рейнджерс» (7:1), в рамках английской Премьер-лиги «Арсеналу» (2:3) и «Вест Хэму» (1:0).
Единственный раз он не забил во встрече с «Манчестер Сити» (1:0), но там Нуньес вышел на замену. В матче с «Ноттингем Форрест» (0:1) уругваец не выходил на поле.
Сумасшедшие промахи новичка «Ливерпуля» Нуньеса:
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