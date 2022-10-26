Экс-игрок «Ман Сити» Мангала: опыт в клубе позволил мне вырасти и выковать себя

Бывший защитник «Манчестер Сити» Эльяким Мангала поделился мнением о времени, проведённом в составе английского клуба.
«Я был частью большого изменения «Ман Сити». Я был в клубе в эпоху Пеллегрини. Клуб проявлял тогда большие амбиции, но построен он был только с течением времени. Мне повезло играть с классными игроками. Когда оказываешься в молодом возрасте в то время, играешь на высоком уровне в составе «Манчестер Сити», в Премьер-лиге, в Лиге чемпионов, где мы дошли до полуфинала… Это то, что позволило мне вырасти, выковать себя, накопить свой опыт как игрока, так и человека.
Когда я смотрю на это задним числом, как ребёнок, который хотел играть на самом высоком уровне, то понимаю, что я добился этого. У меня был шанс провести время с Пепом [Гвардиолой], и это стало для меня ключевым моментом в моей жизни, потому что он показал мне совершенно другие вещи, о которых я раньше не знал, как в спортивном контексте, так и вне его», — приводит слова Мангала Get French Football News.
Мангала стал футболистом «Манчестер Сити» летом 2014 года, перейдя из «Порту» за сумму около € 45 млн. В составе английского клуба француз принял участие в 79 встречах в рамках всех турниров, в которых сумел отметиться тремя голевыми передачами.
Холанд повеселил фанатов шуткой про «Манчестер Юнайтед»:
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