«Айнтрахт» на своём поле одержал победу над «Марселем» в Лиге чемпионов

Сегодня, 26 октября, состоялся матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в которой «Айнтрахт» дома принимал «Марсель». Встреча проходила на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте. Стартовый свисток главного арбитра матча Хесуса Хиля Мансано прозвучал в 22:00 мск.

Хозяева быстро вышли вперёд во встрече, когда свой момент реализовал полузащитник Даити Камада после передачи Эвана Н'Дика. На 22-й минуте французский клуб сравнял благодаря усилиям Маттео Гендузи, точный пас на хавбека отдал Шансель Мбемба. Через пять минут хозяева снова вышли вперёд — гол на счету Рандаля Коло Муани, ассистировал ему Марио Гётце. В оставшееся время матча команды друг другу голов больше не забили. Матч закончился победой «Айнтрахта» со счётом 2:1.

Благодаря этой победе немецкий клуб набрал семь очков и поднялся на третью строчку турнирной таблицы группы D. «Марсель» опустился на четвёртое место, в активе команды шесть очков. Учитывая положение других клубов в группе (у «Тоттенхэма» восемь очков, а у «Спортинга» семь), путёвки в следующий раунд турнира будут разыграны в последнем туре.