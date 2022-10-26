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«Айнтрахт» на своём поле одержал победу над «Марселем» в Лиге чемпионов

«Айнтрахт» на своём поле одержал победу над «Марселем» в Лиге чемпионов
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Сегодня, 26 октября, состоялся матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в которой «Айнтрахт» дома принимал «Марсель». Встреча проходила на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте. Стартовый свисток главного арбитра матча Хесуса Хиля Мансано прозвучал в 22:00 мск.

Хозяева быстро вышли вперёд во встрече, когда свой момент реализовал полузащитник Даити Камада после передачи Эвана Н'Дика. На 22-й минуте французский клуб сравнял благодаря усилиям Маттео Гендузи, точный пас на хавбека отдал Шансель Мбемба. Через пять минут хозяева снова вышли вперёд — гол на счету Рандаля Коло Муани, ассистировал ему Марио Гётце. В оставшееся время матча команды друг другу голов больше не забили. Матч закончился победой «Айнтрахта» со счётом 2:1.

Благодаря этой победе немецкий клуб набрал семь очков и поднялся на третью строчку турнирной таблицы группы D. «Марсель» опустился на четвёртое место, в активе команды шесть очков. Учитывая положение других клубов в группе (у «Тоттенхэма» восемь очков, а у «Спортинга» семь), путёвки в следующий раунд турнира будут разыграны в последнем туре.

Лига чемпионов. Группа D. 5-й тур
26 октября 2022, среда. 22:00 МСК
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
Окончен
2 : 1
Марсель
Марсель, Франция
1:0 Камада – 3'   1:1 Гендузи – 22'   2:1 Коло Муани – 27'
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