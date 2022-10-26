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«Ливерпуль» разгромил в гостях «Аякс» и обеспечил себе участие в плей-офф Лиги чемпионов

«Ливерпуль» разгромил в гостях «Аякс» и обеспечил себе участие в плей-офф Лиги чемпионов
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«Ливерпуль» одержал победу над амстердамским «Аяксом» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА со счётом 3:0. Встреча прошла в Амстердаме на стадионе «Йохан Круифф Арена».

На 42-й минуте счёт открыл египетский форвард гостей Мохамед Салах, ему ассистировал капитан английского клуба Джордан Хендерсон. Удвоил преимущество «Ливерпуля» на 49-й минуте нападающий Дарвин Нуньес, пробивший головой после навеса Эндрю Робертсона с углового.

Третий гол в ворота Ремко Пасвера на 52-й минуте забил полузащитник мерсисайдцев Харви Эллиотт, нанёсший точный удар после передачи от Салаха.

«Ливерпуль» обеспечил себе участие в плей-офф, набрав 12 очков после пяти туров. «Аякс» — на третьей строчке таблицы, набрав три очка.

Лига чемпионов. Группа A. 5-й тур
26 октября 2022, среда. 22:00 МСК
Аякс
Амстердам, Нидерланды
Окончен
0 : 3
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
0:1 Салах – 42'   0:2 Нуньес – 49'   0:3 Эллиотт – 52'
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