«Ливерпуль» разгромил в гостях «Аякс» и обеспечил себе участие в плей-офф Лиги чемпионов

«Ливерпуль» одержал победу над амстердамским «Аяксом» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА со счётом 3:0. Встреча прошла в Амстердаме на стадионе «Йохан Круифф Арена».



На 42-й минуте счёт открыл египетский форвард гостей Мохамед Салах, ему ассистировал капитан английского клуба Джордан Хендерсон. Удвоил преимущество «Ливерпуля» на 49-й минуте нападающий Дарвин Нуньес, пробивший головой после навеса Эндрю Робертсона с углового.



Третий гол в ворота Ремко Пасвера на 52-й минуте забил полузащитник мерсисайдцев Харви Эллиотт, нанёсший точный удар после передачи от Салаха.



«Ливерпуль» обеспечил себе участие в плей-офф, набрав 12 очков после пяти туров. «Аякс» — на третьей строчке таблицы, набрав три очка.