Сегодня, 26 октября, состоялся матч в рамках 5-го тура Лиги чемпионов между «Наполи» и «Рейнджерс». Команды играли на стадионе «Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло)». Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.
На 11-й минуте счёт открыл Джованни Симеоне. Джованни Ди Лоренцо справа вырезал передачу в штрафную, где Симеоне первым касанием обработал мяч, а вторым пробил точно под дальнюю штангу. Через пять минут Симеоне оформил дубль. Мариу Руй с левого фланга выполнил передачу к линии вратарской, отрезав оборону, а Симеоне в падении головой переправил мяч в сетку ворот. В конце второго тайма Лео Эстигор довёл счёт до разгромного.
Полузащитник команды Лучано Спаллетти Хвича Кварацхелия остался на скамейке запасных.
«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. После пяти туров неаполитанцы лидируют в квартете A (15), шотландцы — на последнем месте (0).
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