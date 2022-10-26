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«Наполи» без Кварацхелии разгромил «Рейнджерс»

«Наполи» без Кварацхелии разгромил «Рейнджерс»
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Сегодня, 26 октября, состоялся матч в рамках 5-го тура Лиги чемпионов между «Наполи» и «Рейнджерс». Команды играли на стадионе «Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло)». Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

На 11-й минуте счёт открыл Джованни Симеоне. Джованни Ди Лоренцо справа вырезал передачу в штрафную, где Симеоне первым касанием обработал мяч, а вторым пробил точно под дальнюю штангу. Через пять минут Симеоне оформил дубль. Мариу Руй с левого фланга выполнил передачу к линии вратарской, отрезав оборону, а Симеоне в падении головой переправил мяч в сетку ворот. В конце второго тайма Лео Эстигор довёл счёт до разгромного.

Полузащитник команды Лучано Спаллетти Хвича Кварацхелия остался на скамейке запасных.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. После пяти туров неаполитанцы лидируют в квартете A (15), шотландцы — на последнем месте (0).

Лига чемпионов. Группа A. 5-й тур
26 октября 2022, среда. 22:00 МСК
Наполи
Неаполь, Италия
Окончен
3 : 0
Рейнджерс
Глазго, Шотландия
1:0 Симеоне – 11'   2:0 Симеоне – 16'   3:0 Эстигор – 80'
Комментарии
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