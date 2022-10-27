«Атлетико» и «Байер» потеряли шансы на выход в плей-офф ЛЧ, сыграв между собой вничью

Мадридский «Атлетико» сыграл вничью с леверкузенским «Байером» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Встреча состоялась в Мадриде на стадионе «Цивитас Метрополитано» и завершилась со счётом 2:2.
На девятой минуте счёт открыл вингер «Байера» Мусса Диаби. На 22-й минуте «Атлетико» забил ответный гол, отличился бельгийский футболист Янник Карраско, которому ассистировал Антуан Гризманн. Через семь минут немецкий клуб снова вышел вперёд, отличился английский полузащитник Каллум Хадсон-Одои, автором голевой передачи записан Надим Амири.
Окончательный счёт на 50-й минуте установил аргентинский игрок «Атлетико» Родриго Де Пауль.
Отметим, что после финального свистка судья встречи — Клеман Тюрпен — назначил пенальти, который не реализовал Карраско.
Оба клуба потеряли шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Из группы B в следующий раунд вышли «Брюгге» (10 очков) и «Порту» (9). В активе «Атлетико» пять очков, у «Байера» — четыре.
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