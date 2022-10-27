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«Атлетико» и «Байер» потеряли шансы на выход в плей-офф ЛЧ, сыграв между собой вничью

«Атлетико» и «Байер» потеряли шансы на выход в плей-офф ЛЧ, сыграв между собой вничью
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Мадридский «Атлетико» сыграл вничью с леверкузенским «Байером» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Встреча состоялась в Мадриде на стадионе «Цивитас Метрополитано» и завершилась со счётом 2:2.

На девятой минуте счёт открыл вингер «Байера» Мусса Диаби. На 22-й минуте «Атлетико» забил ответный гол, отличился бельгийский футболист Янник Карраско, которому ассистировал Антуан Гризманн. Через семь минут немецкий клуб снова вышел вперёд, отличился английский полузащитник Каллум Хадсон-Одои, автором голевой передачи записан Надим Амири.

Окончательный счёт на 50-й минуте установил аргентинский игрок «Атлетико» Родриго Де Пауль.

Отметим, что после финального свистка судья встречи — Клеман Тюрпен — назначил пенальти, который не реализовал Карраско.

Оба клуба потеряли шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Из группы B в следующий раунд вышли «Брюгге» (10 очков) и «Порту» (9). В активе «Атлетико» пять очков, у «Байера» — четыре.

Лига чемпионов. Группа B. 5-й тур
26 октября 2022, среда. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 2
Байер
Леверкузен, Германия
0:1 Диаби – 9'   1:1 Карраско – 22'   1:2 Хадсон-Одои – 29'   2:2 Де Пауль – 50'
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