Определились 12 участников плей-офф Лиги чемпионов

После окончания недавних матчей, которые прошли в рамках пятого раунда группового этапа Лиги чемпионов, определились ещё три участника плей-офф Лиги чемпионов. В 1/8 финала турнира вышли «Интер», «Порту» и «Ливерпуль».
Всего же определились 12 из 16 участников матчей на выбывание. В 1/8 финала турнира вышли «Манчестер Сити», «Наполи», «Реал», «Бавария», «Брюгге», «Боруссия» Дортмунд, «Челси», «ПСЖ», «Бенфика», а также упомянутые выше «Интер», «Порту» и «Ливерпуль».
На участие в 1/8 финала претендуют «Шахтёр», «РБ Лейпциг», «Милан», «Ред Булл Зальцбург», «Тоттенхэм», «Спортинг», «Айнтрахт» и «Марсель». Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал», до этого в самом престижном еврокубке победу одержал «Челси» под руководством Томаса Тухеля.
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