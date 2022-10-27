Определились 12 участников плей-офф Лиги чемпионов

После окончания недавних матчей, которые прошли в рамках пятого раунда группового этапа Лиги чемпионов, определились ещё три участника плей-офф Лиги чемпионов. В 1/8 финала турнира вышли «Интер», «Порту» и «Ливерпуль».

Всего же определились 12 из 16 участников матчей на выбывание. В 1/8 финала турнира вышли «Манчестер Сити», «Наполи», «Реал», «Бавария», «Брюгге», «Боруссия» Дортмунд, «Челси», «ПСЖ», «Бенфика», а также упомянутые выше «Интер», «Порту» и «Ливерпуль».

На участие в 1/8 финала претендуют «Шахтёр», «РБ Лейпциг», «Милан», «Ред Булл Зальцбург», «Тоттенхэм», «Спортинг», «Айнтрахт» и «Марсель». Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал», до этого в самом престижном еврокубке победу одержал «Челси» под руководством Томаса Тухеля.