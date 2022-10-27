«Бавария» увеличила свою рекордную серию из выигранных матчей подряд в групповом этапе ЛЧ

Мюнхенская «Бавария» одержала победу над каталонской «Барселоной» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА со счётом 3:0. Встреча прошла в Барселоне на стадионе «Спотифай Камп Ноу».



Подопечные Юлиана Нагельсмана продлили свою рекордную серию из побед в групповых этапах ЛЧ. Обыграв «Барсу», мюнхенцы победили в 12-й встрече подряд. «Бавария» не теряет очки с декабря 2020 года, когда сыграли вничью с «Атлетико» (1:1).



В прошлом сезоне немецкий клуб одержал шесть побед на групповом этапе, в этом — пять в пяти встречах.



«Бавария» занимает первое место в турнирной таблице группы С, набрав 15 очков и обеспечив себе участие в плей-офф. Также в следующий раунд вышел «Интер», заработавший 10 очков.

Самые быстрые хет-трики Лиги чемпионов: