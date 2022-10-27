«Реал» — единственный клуб из Испании, который сыграет в плей-офф ЛЧ-2022/2023

Мадридский «Реал» — единственный испанский клуб, вышедший в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023.
Подопечные Карло Анчелотти обеспечили себе выход в следующий раунд, в их активе 10 очков после пяти встреч. «Реал» занимает первое место в турнирной таблице группы F, следом идут «РБ Лейпциг» – девять очков, «Шахтёр» – шесть и «Селтик» – два.
Другие клубы из Испании — «Севилья», «Барселона» и «Атлетико» — потеряли шансы на выход в плей-офф. «Барса» не сможет подняться выше третьего места в группе С после победы «Интера» над «Викторией Пльзень» (4:0) и собственного поражения «Баварии» (0:3). «Атлетико» сыграл вничью с «Байером» (2:2) и потерял возможность выйти в следующую стадию в группе В. «Севилья» сыграет в Лиге Европы, заняв третье место в группе G.
Топ голевых передач 11-го тура Ла Лиги:
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