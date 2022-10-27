Педри: «Барселоне» не хватило способностей, чтобы конкурировать в Лиге чемпионов

Полузащитник «Барселоны» Педри прокомментировал поражение в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Баварией», который завершился со счётом 3:0 в пользу мюнхенцев.

«Несмотря на то что мы лишились шансов на выход в плей-офф, мы были запредельно мотивированы и настроены на победу. Мы хотели подарить болельщикам победу, но этому не суждено было сбыться. Мы многим обязаны фанатам, они всегда были с нами. Мы обязаны им победами и трофеями. Я надеюсь, что скоро мы сможем дать им это.



Мы очень молодая команда, у которой есть много путей для совершенствования, мы должны улучшить многое, но наших способностей не хватило, чтобы конкурировать в Лиге чемпионов. Это вызывает разочарование», — цитирует Педри пресс-служба УЕФА.