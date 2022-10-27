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Хави: нам нужно забыть про Лигу чемпионов и переключиться на другие турниры

Хави: нам нужно забыть про Лигу чемпионов и переключиться на другие турниры
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Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал поражение в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Баварией», который завершился со счётом 3:0 в пользу мюнхенцев.

«Бавария» была лучше нас, тут ничего не поделаешь. Это наша реальность сейчас. Нам нужно забыть про Лигу чемпионов и переключиться на другие турниры. Сегодня мы не достигли их уровня, соперник был лучше. В Мюнхене мы были активнее, но сегодня они были лучше и интенсивнее. Удаление повлияло на нас психологически. Завтра будем тренироваться и думать о чемпионате. Было много ожиданий, мы попали в сложную группу», — цитирует Хави Marca.

Всего же определились 12 из 16 участников плей-офф Лиги чемпионов. В 1/8 финала турнира вышли «Бавария» и «Интер».

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