Нагельсман высказался о крупной победе «Баварии» на «Камп Ноу»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман прокомментировал победу 3:0 на «Камп Ноу» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.



«Наша сегодняшняя победа придаёт нам ещё больше энергии. Мы были действительно сильны. «Барселона», вероятно, не ожидала от нас такой смелости. Однако ты должен проявлять храбрость, когда играешь на выезде с такой командой.



Были терпеливы, играли в хороший футбол, особенно в первые 25 минут, но потом немного нервничали. При этом мы забили два прекрасных гола и добавили третий в конце. И не пропустили – это хорошо. Мы отлично защищались, действовали на поле страстно. Сегодня команда послала позитивный сигнал», – приводит слова Нагельсмана официальный сайт «Баварии».

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