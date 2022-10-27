Хави назвал причины непопадания «Барселоны» в плей-офф Лиги чемпионов

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о непопадании команды в плей-офф Лиги чемпионов.
«Мы попали в очень сложную группу, и кажется, что в этой Лиге чемпионов многое было против нас. Футбол был жесток к нам. В другие трудные дни мы боролись, но не здесь. Сезон не заканчивается в октябре — есть ещё трофеи, за которые нужно сражаться. Нам нужно оставаться едиными. Это жестокий способ покинуть Лигу чемпионов, но если вы проанализируете другие наши игры, то увидите, что в них мы заслуживали большего», — приводит слова Хави официальный сайт УЕФА.
Напомним, «Барселона» не попала в плей-офф турнира после того, как «Интер» в своём матче 5-го тура обыграл «Викторию». Каталонцы в своём матче 5-го тура уступили «Баварии» (0:3).
Хави тепло приветствует футболистов «Барселоны» в раздевалке:
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