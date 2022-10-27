Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хави назвал причины непопадания «Барселоны» в плей-офф Лиги чемпионов

Хави назвал причины непопадания «Барселоны» в плей-офф Лиги чемпионов
Комментарии

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о непопадании команды в плей-офф Лиги чемпионов.

«Мы попали в очень сложную группу, и кажется, что в этой Лиге чемпионов многое было против нас. Футбол был жесток к нам. В другие трудные дни мы боролись, но не здесь. Сезон не заканчивается в октябре — есть ещё трофеи, за которые нужно сражаться. Нам нужно оставаться едиными. Это жестокий способ покинуть Лигу чемпионов, но если вы проанализируете другие наши игры, то увидите, что в них мы заслуживали большего», — приводит слова Хави официальный сайт УЕФА.

Напомним, «Барселона» не попала в плей-офф турнира после того, как «Интер» в своём матче 5-го тура обыграл «Викторию». Каталонцы в своём матче 5-го тура уступили «Баварии» (0:3).

Хави тепло приветствует футболистов «Барселоны» в раздевалке:

«Барса» вылетела из Лиги чемпионов. А потом ещё и опозорилась с «Баварией» «Барса» вылетела из Лиги чемпионов. А потом ещё и опозорилась с «Баварией»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022