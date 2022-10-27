Клопп: мы снова это сделали. Но нельзя воспринимать выход в плей-офф ЛЧ как должное

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвёл итоги матча в Амстердаме с «Аяксом». Красные выиграли со счётом 3:0 благодаря голам Салаха, Нуньеса и Эллиотта, за тур до конца группового этапа оформив выход в 1/8 финала Лиги чемпионов.



«Выход в плей-офф Лиги чемпионов никто и никогда не должен воспринимать как должное. Добиться этого действительно сложно. Мы снова это сделали, что само по себе является большим достижением. Хотя начало игры с «Аяксом» было для нас очень-очень сложным. Это делает нашу итоговую победу ещё слаще, потому что мы обыграли такую сильную команду, причём дважды.



Первые полчаса или даже 35 минут «Аякс» выглядел лучше нас. Они были уравновешенными, сбалансированными. Мы же прессинговали не так, как обычно, и понадобилось время, чтобы привыкнуть. Это нормально для выездной игры Лиги чемпионов. Но в конце первого тайма мы забили гол, который, как вы могли видеть, открыл всё. Следом могли добавить и второй, но, к сожалению, попали в штангу.



Во втором тайме у нас было много хороших моментов. Мы играли лучше, забили ещё два гола, контролировали игру, которая была крайне непростой. И очень рады, что уже вышли в 1/8 финала. Это отлично», – приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

Клопп после матча раздаёт фанатам пиво: