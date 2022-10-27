Болельщики «Барселоны» скандировали имя Месси во время матча с «Баварией»

Болельщики «Барселоны» скандировали имя нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси во время матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Баварией», сообщает Mirror. Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» и завершилась разгромной победой мюнхенского клуба со счётом 3:0.

Отметим, к этому моменту уже стало известно, что «Барселона» не сыграет в плей-офф Лиги чемпионов, поскольку «Интер» в своём матче 5-го тура обыграл «Викторию» (4:0).

Напомним, Месси выступал за основной состав «Барселоны» с 2005 по 2021 год. За это время он провёл за каталонцев 776 матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив 670 голов и 302 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Барселона» предпримет попытки вернуть Месси в клуб.

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