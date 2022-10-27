«Ещё никогда не оказывались в такой тяжёлой ситуации». Луческу – о матче «Динамо» с АЕКом

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу высказался о предстоящем матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы с кипрским АЕКом.



«Ожидаю трудный матч, ведь соперник находится в хорошем функциональном состоянии. Кроме того, у них просто фантастический стадион, отличный газон. Они тренируются один или два раза в день, находятся со своими семьями в прекрасной стране.



Мы должны проявить в завтрашней игре огромное желание, ведь эта победа для нас очень важна. Ещё никогда мы не оказывались в такой тяжелой ситуации, но думаю, что мы справимся», – приводит слова Луческу официальный сайт киевского «Динамо».

После четырёх туров «Динамо» находится на последнем месте в группе В. Команда Мирчи Луческу проиграла все четыре матча. У АЕКа – три очка (в сентябре киприоты обыграли киевлян на выезде со счётом 1:0). Французский «Ренн» и турецкий «Фенербахче» имеют по 10 очков и досрочно вышли в плей-офф.

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