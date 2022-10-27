Спаллетти высказался о следующем матче «Наполи» с «Ливерпулем» за первое место в группе ЛЧ

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти высказался о заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

«Если есть такая команда, как «Ливерпуль», на мой взгляд, странно быть на вершине группы. Выводы должны быть сделаны правильно. Это заслуга, финал за первое место, который команда заработала с такими усилиями. Это будет прекрасный вечер на «Энфилде», без какого-либо напряжения. Наши игроки будут готовы», — приводит слова Спаллетти Tuttomercatoweb.

На данный момент «Наполи» возглавляет турнирную таблицу Лиги чемпионов группы A, набрав 15 очков. «Ливерпуль», в свою очередь, занимает второе место, записав в свой актив 12 очков. Матч между «Ливерпулем» и «Наполи» состоится 1 ноября.