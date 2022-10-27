Роберт Левандовски впервые за 11 лет не сыграет в плей-офф Лиги чемпионов
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Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски впервые не пробился в плей-офф Лиги чемпионов с момента, как начал выступать в этом турнире, сообщается в «твиттере» MisterChip.
По данным источника, Роберт Левандовски ни разу не вылетал из группового этапа Лиги чемпионов с момента своего первого участия в турнире за дортмундскую «Боруссию» в сезоне 2011/12.
Левандовски перешёл в «Барселону» в летнее трансферное окно из «Баварии». Контрактное соглашение специалиста с клубом рассчитано до 2026 года с возможностью продления ещё на один сезон.
Напомним, «Барселона» не попала в плей-офф турнира после того, как «Интер» в своем матче пятого тура обыграл «Викторию». Сам каталонский клуб потерпел поражение в матче с «Баварией» со счётом 0:3.
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