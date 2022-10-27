Спортивный директор «Барселоны» назвал вылет команды из Лиги чемпионов ожидаемым

Спортивный директор «Барселоны» Матеу Алемани высказался о выступлении команды в групповом этапе Лиги чемпионов. Сине-гранатовые потеряли математические шансы на выход из группы с «Баварией» и «Интером» после домашнего поражения от мюнхенцев (0:3).
«Обстоятельства сложились так, что всё повернулось не в нашу пользу. Мы можем потратить очень много времени на анализ ситуаций, которые привели нас к такому итогу. Однако нужно извлекать уроки и двигаться дальше – впереди много матчей в разных турнирах.
Считаю, что в Мюнхене с «Баварией» мы не заслуживали поражения. В Милане с «Интером» были непонятные судейские решения. Мы осознаём, что арбитры неправы, однако делать это, сидя у экрана, нет никакого смысла. Но эти матчи определили весь групповой этап», – приводит Cadena Ser слова Алемани со ссылкой на его интервью Movistar Futbol.
Девушка оставила свой телефон игроку «Барселоны» Гави
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