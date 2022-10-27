«Барселона» рассчитывала дойти минимум до четвертьфинала ЛЧ и заработать € 20 млн
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«Барселона» рассчитывала заработать минимум € 20 млн за выступление в Лиге чемпионов в нынешнем сезоне, сообщает Goal.
По данным источника, президент «Барселоны» Джоан Лапорта составил бюджет на их сезон, предполагая, что они выйдут в четвертьфинал турнира. Попадание в 1/8 финала Лиги чемпионов приносит клубам около € 9,6, а выход в четвертьфинал приносит еще € 10,6 млн. Таким образом, каталонцы потеряли не меньше € 20 млн.
Напомним, «Барселона» потеряла шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов после пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Это произошло после того, как «Интер» обыграл «Викторию» (4:0). После этого матч между «Барселоной» и «Баварией» (0:3) уже не имел турнирного значения для каталонцев.
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