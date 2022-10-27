Хаби Алонсо: VAR используется слишком часто. И в ЛЧ редко свистят такую игру рукой

Главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо высказался о пенальти в концовке матча Лиги чемпионов с «Атлетико», который арбитр Клеман Тюрпен назначил уже после финального свистка после помощи VAR, зафиксировав игру рукой у защитника немецкой команды Пьеро Инкапье.



«Случалось ли со мной подобное? Нет, потому что, когда я играл, не было VAR. Хочу сказать, что в Лиге чемпионов редко свистят за такую сомнительную игру рукой, вот что меня обеспокоило. Был ли это фол? Критерии и оценки в Испании и других странах Европы разнятся. А сегодня этот момент мог быть решающим, потому что арбитра позвали смотреть повтор.



Ровно по этой причине я пошел судье – сказать ему, что вижу ситуацию таким образом. И в целом считаю, что VAR используется слишком часто. Сегодня это могло нам навредить, и я не думаю, что это было правильное решение. Судья дал мне свои объяснения. Мы привели друг другу аргументы, он решает. Но я чувствовал необходимость донести своё мнение со всем уважением. Мне не понравилось данное решение, но это отличный судья», – приводит слова Хаби Алонсо AS.

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