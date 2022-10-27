Г. Орлов: ни один чиновник «Спартака» сейчас не даёт советов. И посмотрите, какая польза!

Футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о ключевых новшествах в московском «Спартаке» образца сезона-2022/2023. В частности, он сделал акцент на минимизации в СМИ комментариев со стороны руководителей клуба и приближённых к нему лиц после кадровых изменений, что даёт красно-белым пользу в связке с тренерской работой Гильермо Абаскаля и прогрессу футболистов.
«Угадал ли «Спартак» с Абаскалем? Подождите, пускай сначала закончится сезон. Но, во всяком случае, «Спартак» сейчас второй после «Зенита» по качеству игры и результату. Это видно – молодцы!
Я радуюсь другому. Сейчас ни один чиновник, который возглавляет «Спартак», не даёт никаких интервью и советов. Это большой контраст по сравнению с тем, что было до. Посмотрите, какая польза от этого. Это наука всем остальным клубам – не повторяйте тех ошибок, которые были у «Спартака», – приводит слова Орлова Sport24.
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