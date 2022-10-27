«Ливерпуль» под руководством Клоппа установил клубный рекорд в Лиге чемпионов
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«Ливерпуль» в шестой раз подряд под руководством главного тренера Юргена Клоппа вышел в плей-офф Лиги чемпионов, что стало их самой продолжительной серией в турнире, сообщается в «твиттере» OptaJoe.
Напомним, в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» разгромил амстердамский «Аякис» со счётом 3:0. обеспечил себе участие в плей-офф, набрав 12 очков после пяти туров. «Ливерпуль» занимает второе место в турнирной таблице. Возглавляет турнирный зачёт «Наполи», набрав 15 очков.
Клопп возглавляет «Ливерпуль» с 2015 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2026 года. В 2019 году команда под его руководством выиграла Лигу чемпионов, обыграв в решающем матче турнира «Тоттенхэм» со счётом 2:0.
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