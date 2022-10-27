«Это было странно». Олейников вспомнил историю с Вернблумом на тренировке ЦСКА

Хавбек «Ахмата» Иван Олейников поделился воспоминаниями о шведском полузащитнике ЦСКА Понтусе Вернблуме. Легионер выступал за армейцев в период с 2012 по 2018 годы.
«Вернблум любил попихать молодым игрокам. Даже если ты просто не забьёшь какой-то гол на тренировке, он мог начать на тебя кричать. Запомнился момент, когда на сборах была мини-двухсторонка. Астик Гордюшенко обыграл Вернблума – тому это очень не понравилось. А когда Астик обыграл Понтуса второй раз, то он специально ударил ему по ногам. За Гордюшенко вступился Набабкин, начал высказывать Вернблуму, что он может нанести молодому игроку серьёзную травму. А Гончаренко всё это время просто молчал. Не знаю, почему. Я понимаю, что Вернблум – лидер команды, но лидер, наоборот, должен показывать пример молодым ребятам, а не так грязно поступать. Это было странно, я этого не понимал», — сказал Олейников в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Валентине Сивкович.
Полностью интервью с Иваном Олейниковым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
- 27 октября 2022
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