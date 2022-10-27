Глеб заявил, что вылет «Барселоны» из ЛЧ является провалом

Экс-игрок «Барселоны» Александр Глеб прокомментировал вылет сине-гранатовых из Лиги чемпионов. Команда Хави лишилась даже математических шансов на выход из своего квартета ещё до игры 5-го тура с «Баварией» (0:3), а именно, после того, как «Интер» в родных стенах разгромил чешскую «Викторию Пльзень» (4:0)



«Конечно, это провал, никак невозможно оправдать. Один из величайших клубов сыграет в Лиге Европы — это провал. Если вылетят и из него, будет ещё унизительнее. «Барселона» — главный фаворит Лиги Европы? Не думаю, там достаточно сильных клубов, которые легко могут составить конкуренцию им.

Сейчас идёт смена поколений, нет таких лидеров, которые были раньше: Иньеста, Хави, Пуйоль и Месси. Нет такого лидера сейчас, который может взять на себя ответственности. Пытаются играть так, как играли раньше, в «тики-таки», держать мяч, но нет последней завершающей стадии. Не пользуются преимуществом нападающего Левандовского, он высокий игрок, может играть в штрафной площади. Нужно время команде», — цитирует Глеба Metaratings.ru.

Отметим, что каталонцы во второй раз подряд не сумели выйти в плей-офф главного европейского клубного турнира. Оба раза это произошло под руководством Хави, который руководит командой с 2021 года.

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