Полузащитник «Барселоны» Гави: теперь команда бросит силы на победу в Лиге Европы

Хавбек «Барселоны» Гави отреагировал на поражение от «Баварии» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023. Сине-гранатовые уступили мюнхенцам в родных стенах со счётом 0:3.

«Бавария» очень сильна физически, а когда защитники оставляют у себя за спиной свободное пространство, она этим тут же пользуется. Нужно выигрывать очные дуэли один на один. Такой опыт не должен сказаться на нас негативно. Мы знали, что уже почти вылетели и помочь может только чудо.

Теперь бросим все силы на то, чтобы победить в Лиге Европы, тем более что в минувшем сезоне этого не удалось сделать. Вылет — это неудача. Мы очень молоды, пришло много новых футболистов, и на данный момент мы недостаточно хорошо знаем друг друга. На это потребуется время. И всё же это провал, так как «Барселона» всегда должна выходить из группы», — цитирует Гави пресс-служба УЕФА.

Для каталонцев это поражение стало третьим в нынешнем розыгрыше группового этапа Лиги чемпионов. Ещё до матча с мюнхенцами подопечные Хави потеряли математические шансы на выход в раунд плей-офф, так как миланский «Интер», который являлся прямым конкурентом сине-гранатовых, обыграл чешскую «Викторию Пльзень» со счётом 4:0.

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Девушка оставила свой телефон игроку «Барселоны» Гави. Видеоролик: