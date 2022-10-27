«Не знаю, как это произошло». Олейников — об исчезновении Талалаева во время игры «Ахмата»

Вингер «Ахмата» Иван Олейников рассказал об исчезновении бывшего главного тренера команды Андрея Талалаева во время игры.



«В тот момент я не был в раздевалке, а разминался на поле. Не знаю, как это произошло. Во втором тайме на скамейке его уже не было, но это и так известно. Видимо, Андрей Викторович остался в раздевалке и досматривал игру там. А с командой он расстался на хорошей ноте, претензий к коллективу не было», — сказал Олейников в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Валентине Сивкович.

Сейчас Талалаев возглавляет московское «Торпедо». Ранее тренер работал в «Ахмате», «Крыльях Советов», «Химках», «Тамбове», «Волге» и ряде других российских команд. Последним место работы специалиста перед «Торпедо» стал «Ахмат», который уволил тренера в сентябре 2022 года.

Полностью интервью с Иваном Олейниковым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.