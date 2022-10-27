Де Лигт заявил, что поединок с «Барселоной» был очень тяжёлым
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Защитник «Баварии» Маттейс де Лигт отреагировал на победу над «Барселоной» (3:0) в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов сезона-2022/2023.
«Было очень тяжёло. Моё мнение, что Левандовски — лучший в мире голеадор; против него всегда необходимо быть наготове. Он играет очень разумно, но совместными усилиями мы сумели позаботиться о том, чтобы он не забил», — приводит слова де Лигта пресс-служба УЕФА.
Мюнхенская команда набрала максимальное количество очков (15) после пяти туров групповой стадии турнира и уверенно возглавляет турнирную таблицу квартета C. «Барселона», имеющая в своём активе 4 очка и ранее лишившаяся даже математических шансов на выход в раунд плей-офф ЛЧ, продолжит выступления в еврокубках в Лиге Европы.
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