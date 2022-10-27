Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Де Лигт заявил, что поединок с «Барселоной» был очень тяжёлым

Де Лигт заявил, что поединок с «Барселоной» был очень тяжёлым
Комментарии

Защитник «Баварии» Маттейс де Лигт отреагировал на победу над «Барселоной» (3:0) в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов сезона-2022/2023.

«Было очень тяжёло. Моё мнение, что Левандовски — лучший в мире голеадор; против него всегда необходимо быть наготове. Он играет очень разумно, но совместными усилиями мы сумели позаботиться о том, чтобы он не забил», — приводит слова де Лигта пресс-служба УЕФА.

Мюнхенская команда набрала максимальное количество очков (15) после пяти туров групповой стадии турнира и уверенно возглавляет турнирную таблицу квартета C. «Барселона», имеющая в своём активе 4 очка и ранее лишившаяся даже математических шансов на выход в раунд плей-офф ЛЧ, продолжит выступления в еврокубках в Лиге Европы.

Новость по теме
Шупо-Мотинг прокомментировал разгромную победу «Баварии» над «Барселоной»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022