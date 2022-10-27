Бывший тренер Урунова: Остон по потенциалу – игрок середины таблицы РПЛ или выше

Бывший главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов высказался о полузащитнике Остоне Урунове.



«Урунов — хороший футболист. В «Уфе» его поначалу мучили травмы, но он прошёл зимние сборы, мы сделали изменения в подготовке — и весеннюю часть он у нас играл. Что сейчас с ним происходит, я не знаю. Поэтому про «Урал» не могу комментировать.



На начальном этапе к нему были какие‑то вопросы, но потом мы их отрегулировали. У меня с ним проблем не было — ни на поле, ни вне его.



По потенциалу Урунов игрок середины таблицы РПЛ или выше? Думаю, да. Он неординарный футболист, с хорошей координацией, техникой. Может двоих‑троих обыграть. Если смотреть на количество его спринтов за матч, там уровень очень высокий», – приводит слова Стукалова «Матч ТВ».