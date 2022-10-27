Маротта: Шкриньяр заслуживает новый контракт. Мы хотим, чтобы он был символом «Интера»

Генеральный директор миланского «Интера» Джузеппе Маротта прокомментировал ситуацию с контрактом словацкого центрального защитника команды Милана Шкриньяра.

«Милан Шкриньяр заслуживает новый контракт. Мы надеемся достичь соглашения о новом договоре на столько быстро, на сколько возможно. Я настроен оптимистично. Мы хотим, чтобы он был символом „Интера“ в настоящем и будущем», — приводит слова функционера Sky Sport Italia.

Действующий контракт 27-летнего Шкриньяра с миланским клубом истекает летом 2023 года. Ранее сообщалось об интересе к защитнику со стороны французского «ПСЖ» и «Барселоны».

В текущем сезоне итальянской серии A и Лиги чемпионов Шкриньяр сыграл в шестнадцати встречах, не отметившись в них результативными действиями.

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