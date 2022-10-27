Гол Генриха Мхитаряна в видеообзоре разгромной победы «Интера» над «Викторией»

Вчера, 26-го октября, в рамках матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов миланский «Интер» встречался на своём поле с чешской «Викторией Пльзень». Итальянский клуб добился победы 4:0.

Видеообзор матча:

Счёт в матче был открыт на 35-й минуте, отличился армянский полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян (1:0). На 42-й минуте нападающий Эдин Джеко сделал счёт 2:0. На 66-й минуте Джеко оформил дубль, доведя счёт до разгромного (3:0). На 87-й минуте вернувшийся после травмы бельгийский нападающий Ромелу Лукаку установил окончательный счёт — 4:0.

Победа над «Викторией» позволила «Интеру» набрать 10 очков и выйти в плей-офф Лиги чемпионов во втором сезоне подряд, выйдя из группы с «Баварией» и «Барселоной».