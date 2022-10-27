Гол Генриха Мхитаряна в видеообзоре разгромной победы «Интера» над «Викторией»
Поделиться
Вчера, 26-го октября, в рамках матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов миланский «Интер» встречался на своём поле с чешской «Викторией Пльзень». Итальянский клуб добился победы 4:0.
Видеообзор матча:
Счёт в матче был открыт на 35-й минуте, отличился армянский полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян (1:0). На 42-й минуте нападающий Эдин Джеко сделал счёт 2:0. На 66-й минуте Джеко оформил дубль, доведя счёт до разгромного (3:0). На 87-й минуте вернувшийся после травмы бельгийский нападающий Ромелу Лукаку установил окончательный счёт — 4:0.
Победа над «Викторией» позволила «Интеру» набрать 10 очков и выйти в плей-офф Лиги чемпионов во втором сезоне подряд, выйдя из группы с «Баварией» и «Барселоной».
Комментарии
- 27 октября 2022
-
11:05
-
11:01
-
10:51
-
10:48
-
10:46
-
10:42
-
10:41
-
10:40
-
10:21
-
10:18
-
10:15
-
10:06
-
09:59
-
09:52
-
09:50
-
09:50
-
09:44
-
09:41
-
09:33
-
09:31
-
09:28
-
09:23
-
09:20
-
09:11
-
09:00
-
08:55
-
08:45
-
08:30
-
08:22
-
08:15
-
07:01
-
07:00
-
06:50
-
06:44
-
06:31
Партнерский контент