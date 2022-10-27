Иван Олейников: Гончаренко не рассчитывал на меня в ЦСКА. Какой был смысл оставаться?

Полузащитник грозненского «Ахмата» Иван Олейников рассказал, почему покинул московский ЦСКА.
«Гончаренко не рассчитывал на меня в ЦСКА. Я уже и в главную команду почти не привлекался. Какой был смысл? У меня был контракт ещё полтора года, я ушёл в аренду в «Факел». Никто не пытался меня удержать, я был не нужен. Когда у меня оставался год контракта, мы с ЦСКА договорились о расторжении по обоюдному согласию. Спасибо руководству ЦСКА, что пошли мне навстречу. Понимал – мне нужно было уходить, чтобы постоянно играть на взрослом уровне. Молодёжку на тот момент уже перерос. Да, были тяжёлые времена, но самое главное — сейчас я в РПЛ. Всё, что не делается, всё к лучшему», — сказал Олейников в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Валентине Сивкович.
Полностью интервью с Иваном Олейниковым читайте на «Чемпионате»:
- 27 октября 2022
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