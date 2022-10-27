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Газзаев высказался о возможном назначении Сёмина на почётную должность в «Локомотиве»

Газзаев высказался о возможном назначении Сёмина на почётную должность в «Локомотиве»
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Известный тренер Валерий Газзаев оценил перспективу возвращения Юрия Сёмина в московский «Локомотив». По его мнению, приход Сёмина в любом случае поможет железнодорожникам. Ранее в СМИ появилась информация, что руководство «Локо» намерено предложить своему бывшему тренеру Юрию Сёмину почётную должность в клубе. При этом в «Локомотиве» заявляли, что не рассматривают 75-летнего специалиста в качестве кандидата на пост главного тренера.

«Юрий Павлович как никто другой знает проблемы, которые существуют. Он большую часть своей карьеры работал в «Локомотиве», знает все тонкости. Его мнение очень важно, считаю, что надо к нему прислушаться. В любом случае Семин поможет «Локомотиву», какая бы должность ни была, но лучше, если у него будет возможность влиять на ситуацию.

Сейчас же «Локомотиву» надо доиграть этот отрезок до зимы без потерь. «Локомотив» должен выбрать опытного тренера, который сможет изменить психологию футболистов, управлять командой», — приводит слова Газзаева «Матч ТВ».

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