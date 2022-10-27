«Кринж сезона». Василий Уткин — о заявлении «Химок»

Известный спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал ответное заявление ФК «Химки» на критику прихода священника на стадион.
«Мы живём в удивительные времена, но мне кажется, что в среду был закрыт конкурс на кринж года или даже кринж сезона в российском футболе. Я говорю о пресс-релизе футбольного клуба «Химки», который стал ответом на многочисленную многоликую иронию в отношении освящения базы, не знаю чего ещё. Сказали, что во все помещения зашел священник и всё там как надо окрапил. Это почему-то вызвало очень бурную реакцию со стороны ФК «Химки». Они вообще становятся оплотом самых разных направлений актуальных движений.
Я не подписан на этот бредовый ресурс, но прочитал об этом. Мне сразу бросилась в глаза одна, конечно же, опечатка. Но это была опечатка в самом важном слове. Тогда я зашёл в телеграм-канал и проверил в первоисточнике. Да, эти парни, которые посвятили длинный пост в телеграме тому, какую роль играет это событие в нашей культуре, перепутали понятие «освящение» и «освещение». У них батюшка занимался «освещением». Видимо, батюшка в молодости был электриком. Или, может быть, всё это делал с фонариком», — сказал Василий Уткин в видеоролике на своём YouTube-канале.
- 27 октября 2022
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